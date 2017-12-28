Путин заявил, что Россия выполнила все поставленные задачи в Сирии
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с военнослужащими ВС России в Кремле.
«Вы выполнили все поставленные перед вами задачи. Ваши воинские части и подразделения вернулись в Россию, в места постоянной дислокации. На сирийской земле остаются и будут действовать на постоянной основе два российских пункта базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что Хмеймим и Тартус являются важными факторами защиты национальных интересов России.
22 декабря Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны поблагодарил весь состав российских вооружённых сил за успешную операцию в Сирии.
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