Путин: Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с военнослужащими ВС России в Кремле.

«Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный и решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент отметил, что более 48 тыс. российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии за два года.

По словам Путина, каждый российский военный в Сирии действовал мужественно и решительно.

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