Путин обсудит с представителями центра обороны вопросы применения вооружения в Сирии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во вторник, 30 января, посетит Национальный центр управления обороной, где в ходе военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии обсудит вопросы применения вооружения в САР, сообщает пресс-служба Кремля.

«В работе конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Африне.

23 января министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия готова поделиться с партнёрами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии для борьбы с терроризмом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru