Путин обсудит с представителями центра обороны вопросы применения вооружения в Сирии

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 января, посетит Национальный центр управления обороной, где в ходе военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии обсудит вопросы применения вооружения в САР, сообщает пресс-служба Кремля.

«В работе конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Ранее Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Африне. 23 января министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия готова поделиться с партнёрами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии для борьбы с терроризмом.