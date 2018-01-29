Путин обсудит с представителями центра обороны вопросы применения вооружения в Сирии
«В работе конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
Ранее Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Африне.
23 января министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия готова поделиться с партнёрами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии для борьбы с терроризмом.