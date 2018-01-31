Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии введено в график
«Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено в 8:00, а в 8:30 оно было введено в график», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время движение по всем линиям осуществляется штатно.
Утром 25 января движение поездов на участке фиолетовой ветки метро было частично приостановлено из-за инцидента с пассажиром.
Ранее НСН сообщала, что на всех станциях Московского метрополитена появятся турникеты с функцией бесконтактной оплаты проезда.