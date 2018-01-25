В Москве восстановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено.
Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена.
«Движение поездов от станции Спартак до станции Октябрьское поле восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение поездов на участке фиолетовой ветке метро было частично приостановлено из-за инцидента с пассажиром.
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