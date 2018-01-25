В Москве частично приостановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро

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В Москве приостановлено движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро из-за инцидента с пассажиром.

«Таганско-Краснопресненская линия. Нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское Поле» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.

22 января на Арбатско-Покровской линии московского метро произошёл сбой из-за проблемы с кабелем связи.

Было приостановлено движение поездов от станции «Щёлковская» до «Партизанской».

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