В Москве частично приостановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро
В Москве приостановлено движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро из-за инцидента с пассажиром.
«Таганско-Краснопресненская линия. Нет движения поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское Поле» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.
22 января на Арбатско-Покровской линии московского метро произошёл сбой из-за проблемы с кабелем связи.
Было приостановлено движение поездов от станции «Щёлковская» до «Партизанской».
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