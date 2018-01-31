В прокуратуре уточнили число погибших в ДТП в Ростовской области

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Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ростовской области. Об этом сообщила представитель прокуратуры региона.

«В ДТП погибли четыре человека, 13 получили телесные повреждения», — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры.

ДТП произошло в Белокалитвинском районе. В полиции сообщили, что 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. 

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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