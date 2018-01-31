Пассажирский автобус врезался в столб на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы пассажирский автобус врезался в мачту городского освещения, пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На улице Косыгина рейсовый автобус, следовавший в сторону центра, столкнулся с мачтой городского освещения, пострадала женщина», — сказал представитель экстренных служб.

Сообщается, что в автобусе находились 30 пассажиров. В связи с ДТП движение по улице Косыгина затруднено. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе автобус с пассажирами наехал на бордюр. Пострадали 12 человек. 

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Общество Происшествия
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