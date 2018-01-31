Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
Также уточняется, что все пострадавшие являются пассажирами.
«Полученные травмы не являются тяжёлыми. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, у двоих — средней степени тяжести, но ближе к удовлетворительному», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Отмечается, что пострадавших доставили в три ближайшие больницы.
Ранее в «Мосгортрансе» сообщили, что автобус наехал на бордюр на Ленинградском шоссе из-за плохого состояния проезжей части.