Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

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Состояние 10 из 12 пострадавших в результате ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе в Москве является удовлетворительным. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

Также уточняется, что все пострадавшие являются пассажирами.

«Полученные травмы не являются тяжёлыми. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, у двоих — средней степени тяжести, но ближе к удовлетворительному», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Отмечается, что пострадавших доставили в три ближайшие больницы.

Ранее в «Мосгортрансе» сообщили, что автобус наехал на бордюр на Ленинградском шоссе из-за плохого состояния проезжей части.

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