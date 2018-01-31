Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

Состояние 10 из 12 пострадавших в результате ДТП с автобусом на Ленинградском шоссе в Москве является удовлетворительным. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.