В Москве за сутки произошло почти 700 ДТП
Почти 700 автомобильных аварий произошло в столице России во вторник, 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
«За прошедшие сутки, 30 января 2018 года, зарегистрировано 691 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом», — приводит сообщение РИА Новости.
30 января МЧС предупредило о гололедице в Москве и области.
Также URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.
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