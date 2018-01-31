В Москве за сутки произошло почти 700 ДТП

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Почти 700 автомобильных аварий произошло в столице России во вторник, 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

 «За прошедшие сутки, 30 января 2018 года, зарегистрировано 691 дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом», — приводит сообщение РИА Новости.

30 января МЧС предупредило о гололедице в Москве и области.

Также URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.

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Общество Происшествия
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