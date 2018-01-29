Водителей предупредили о возможности увеличения числа ДТП в Москве из-за снегопада

Водителей предупредили о возможности увеличения количества дорожно-транспортных происшествий из-за снегопада в Москве, сообщает kp.ru.

«Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом», — заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Если оставить машину нельзя, то водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.