В оренбургских школах отменили занятия из-за морозов до -31 °С

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В Оренбургской области в ряде школ отменили занятия в связи с морозной погодой. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно данным ГУ МЧС по региону, в области 30 января ожидается мороз до -31 °С. 

В администрации городского округа Гай заявили, что в 11 школах сельских населённых пунктов отменяются занятия.

В Новотроицке из-за морозов объявили внеплановые каникулы для учащихся начальных классов.

В управлении образования администрации Орска рекомендовали ограничить пребывание на улице учеников младших классов, обучающихся в первую смену, без сопровождения взрослых.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области ожидается сильный снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы, накат, гололедица, что грозит ухудшением видимости.

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