Энергетики ввели режим повышенной готовности из-за морозов в Тюменской и Курганской областях

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«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) ввела решим повышенной готовности в Тюменской и Курганской областях из-за аномальных морозов, сообщает URA.RU.

Особый режим сохранится по меньшей мере до 27 января.

На оперативном дежурстве в регионах находятся 43 бригады и 72 единицы техники. В компании рассказали, что из-за понижения температуры воздуха до -36 °С приостановлены все плановые работы, связанные с отключениями потребителей.

Как напомнили в энергохолдинге, в декабре 2017 года специалисты СУЭНКО вместе с представителями профильного департамента и сетевыми организациями участвовали в учениях, где отработали совместные действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными явлениями.

9 января «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за лавиноопасности.

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