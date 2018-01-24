Синоптики предупредили об усилении ветра в Петербурге и Кировской области
Особенно это будет ощущаться в прибрежных районах.
Спасатели советуют обходить стороной плохо закреплённые конструкции, в том числе рекламные баннеры. Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины у старых деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.
Также стало известно, что ГУ МЧС России по Кировской области выступило с метеопредупреждением из-за резкого ухудшения погоды.
Как сообщает progorod43.ru, местами по региону ожидается сильный снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы, накат, гололедица, что грозит ухудшением видимости, увеличением тормозного пути.
Водителей и пешеходов призвали проявлять предельное внимание и аккуратность.
Ранее сообщалось, что энергетики ввели режим повышенной готовности из-за морозов в Тюменской и Курганской областях.