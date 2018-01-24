Синоптики предупредили об усилении ветра в Петербурге и Кировской области

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей города об усилении ветра в среду, 24 января, сообщает Inforeactor.

Особенно это будет ощущаться в прибрежных районах.

Спасатели советуют обходить стороной плохо закреплённые конструкции, в том числе рекламные баннеры. Автомобилистам рекомендуют не оставлять машины у старых деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Также стало известно, что ГУ МЧС России по Кировской области выступило с метеопредупреждением из-за резкого ухудшения погоды.

Как сообщает progorod43.ru, местами по региону ожидается сильный снег, на дорогах могут образоваться снежные заносы, накат, гололедица, что грозит ухудшением видимости, увеличением тормозного пути.

Водителей и пешеходов призвали проявлять предельное внимание и аккуратность.

Ранее сообщалось, что энергетики ввели режим повышенной готовности из-за морозов в Тюменской и Курганской областях.