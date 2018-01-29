Калининградский зоопарк проведёт акцию для влюблённых пар с 10 по 16 февраля

Калининградский зоопарк планирует провести акцию для влюблённых пар с 10 по 16 февраля, сообщает Nation News.

Объяснившиеся в любви перед кассиром пары смогут купить два билета по цене одного. За самые оригинальные признания предусмотрены небольшие подарки.

К акции допускаются только посетители, достигшие 18 лет. Семейным парам с детьми нужно будет приобрести отдельный билет для каждого ребёнка.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Ленинградский зоопарк решил не будить сурков в День сурка.