Калининградский зоопарк проведёт акцию для влюблённых пар с 10 по 16 февраля

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Калининградский зоопарк планирует провести акцию для влюблённых пар с 10 по 16 февраля, сообщает Nation News.

Объяснившиеся в любви перед кассиром пары смогут купить два билета по цене одного. За самые оригинальные признания предусмотрены небольшие подарки.

К акции допускаются только посетители, достигшие 18 лет. Семейным парам с детьми нужно будет приобрести отдельный билет для каждого ребёнка.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Ленинградский зоопарк решил не будить сурков в День сурка.

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