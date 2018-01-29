СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в подмосковном Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в квартире проживали девять уроженцев Таджикистана, трое из которых дети. Законность их проживания в России проверяется.
В результате пожара на месте погибли женщина и ребёнок, впоследствии мужчина и его несовершеннолетний сын также скончались в больнице.
Пожар в жилом доме в Красногорске произошёл 28 января.
Ранее URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.