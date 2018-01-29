СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в подмосковном Красногорске

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в одной из квартир в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)»,  — говорится в сообщении.

По данным следствия, в квартире проживали девять уроженцев Таджикистана, трое из которых дети. Законность их проживания в России проверяется.

В результате пожара на месте погибли женщина и ребёнок, впоследствии мужчина и его несовершеннолетний сын также скончались в больнице.

Пожар в жилом доме в Красногорске произошёл 28 января.

Ранее URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.

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