Источник: один человек погиб в результате пожара в доме в Московской области
«В результате пожара в квартире по адресу Южный бульвар, дом 6 пострадали четыре человека, один из них погиб», — заявил собеседник.
Как уточняется на сайте МЧС, в настоящий момент пожар ликвидирован.
«13:38 — локализация пожара на площади 50 квадратных метров. 13:55 — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.
В ведомстве также подтвердили наличие пострадавших, не уточнив при этом их количество и характер травм.
К ликвидации пожара привлекались 13 единиц техники и 44 человека.
Ранее Nation News передавало, что в Вологодской области при пожаре погиб пенсионер.