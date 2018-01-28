Источник: один человек погиб в результате пожара в доме в Московской области

Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в жилом доме в Красногорске Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В результате пожара в квартире по адресу Южный бульвар, дом 6 пострадали четыре человека, один из них погиб», — заявил собеседник.

Как уточняется на сайте МЧС, в настоящий момент пожар ликвидирован.

«13:38 — локализация пожара на площади 50 квадратных метров. 13:55 — ликвидация открытого горения», — указывается в заявлении.

В ведомстве также подтвердили наличие пострадавших, не уточнив при этом их количество и характер травм.

К ликвидации пожара привлекались 13 единиц техники и 44 человека.

Ранее Nation News передавало, что в Вологодской области при пожаре погиб пенсионер.