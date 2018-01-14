Пожар потушен в десятиэтажном здании на севере Москвы

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Сотрудники экстренных служб потушили пожар в административном здании на севере столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по городу Москве.

Отмечается, что инцидент произошёл по адресу 3-я Мытищинская улица, дом 3, корпус 2.

«Принятыми мерами в 17:16 мск пожар был локализован, а в 17:20 — ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — заявили в ведомстве.

По данным агентства m24, пожар произошёл в десятиэтажном офисном здании. Отмечается, что проводилась эвакуация людей.

Ранее Nation News передавало о пожаре на лакокрасочном заводе в Волгограде.

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