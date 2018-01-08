Пожар в девятиэтажном жилом здании в Тюмени ликвидирован

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Пожар в девятиэтажном жилом здании в Тюмени ликвидирован. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Пожар ликвидирован, пожарные переходят к проливке конструкций», — приводит ТАСС сообщение.

По данным спасателей, «пожар возник в одной из квартир на четвёртом этаже», в настоящее время устанавливается причина возгорания.

Ранее стало известно, что в Тюмени горит фасад многоэтажного жилого дома на площади около 500 квадратных метров. 

11 декабря 2017 года Nation News передавало, что пенсионер погиб при пожаре в Вологодской области.

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