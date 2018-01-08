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В девятиэтажном жилом здании в Тюмени произошёл крупный пожар

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В Тюмени горит фасад девятиэтажного жилого дома на площади около 500 кв. м, из здания эвакуированы свыше 130 человек.

Как сообщает региональное управление МЧС, произошло возгорание утеплителя с первого по седьмой этаж на площади 500 кв. м с распространением на кровлю здания.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуировано 138 человек, спасено — 23.

В тушении пожара задействованы 82 человека и 29 единиц спецтехники МЧС.

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