В Подмосковье горит склад площадью 1500 квадратных метров

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Пожар произошёл на складе с пластиковыми изделиями в Подольском городском округе Московской области, площадь возгорания составляет 1500 кв. м. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В 16:35 площадь пожара увеличилась до 1500 кв. м. Объявлен повышенный ранг пожара №2», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Существует угроза распространения огня внутри ангара.

В ноябре пожар произошёл на складе декораций на северо-востоке Москвы.

Также Nation News передавало о пожаре на лакокрасочном заводе в Волгограде.

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