В интернете появилось видео проезда автомобиля по тротуару в Москве

В социальной сети Instagram появилась видеозапись, на которой запечатлены кадры проезда автомобиля по тротуару на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что в сети появилась запись, на которой видно, как молодые люди в ночное время суток, управляя автомобилем, нарушают правила дорожного движения, двигаясь по тротуару.

«Ребята обкатывают тротуары по ночной Москве, пока дорожники отдыхают», — говорится в тексте комментария под видео.

По данным телеканала, по факту произошедшего столичное управление ГИБДД проведёт проверку.

«В столичной Госавтоинспекции изучают видеозапись, на которой водитель, управляя автомобилем, движется по тротуару на севере Москвы», — уточнил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что в России водителям-новичкам предлагают выдавать временные водительские права сроком на два года с последующим обменом на постоянные.