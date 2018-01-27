На севере Москвы в ДТП погиб один человек

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В районе Левобережный на севере Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«В районе д. 110 по Ленинградскому шоссе водитель легкового автомобиля Suzuki допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на МКАД из-за крупной аварии перекрыто две полосы из четырёх.

Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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Общество Происшествия
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