На севере Москвы в ДТП погиб один человек
«В районе д. 110 по Ленинградскому шоссе водитель легкового автомобиля Suzuki допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на МКАД из-за крупной аварии перекрыто две полосы из четырёх.
Также URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.