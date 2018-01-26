Источник: на МКАД из-за крупной аварии перекрыто две полосы из четырёх

В Москве на внешней стороне МКАД перекрыто две полосы из четырёх после произошедшей на этом отрезке дороги крупной аварии.

«На 85-м километре на внешней стороне МКАД столкнулись два грузовика и две легковушки. Две полосы перекрыто», — цитирует РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.