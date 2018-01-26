Источник: на МКАД из-за крупной аварии перекрыто две полосы из четырёх
В Москве на внешней стороне МКАД перекрыто две полосы из четырёх после произошедшей на этом отрезке дороги крупной аварии.
«На 85-м километре на внешней стороне МКАД столкнулись два грузовика и две легковушки. Две полосы перекрыто», — цитирует РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
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