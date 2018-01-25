Автошколы предлагают выдавать начинающим водителям временные права на два года

Водителям-новичкам предлагают выдавать временные водительские права сроком на два года с последующим обменом на постоянные. Подразумевается, что при такой замене нарушения, допущенные автовладельцем, должны учитываться и классифицироваться по степени опасности для окружающих. Об этом говорится в резолюции III Конгресса автошкол (есть в распоряжении RT), которую Союз автошкол направил в ГИБДД.

«Введение ограничений для начинающих водителей и выдача на первые два года временного водительского удостоверения с последующим обменом на постоянное, как показывает мировой опыт, является действенной мерой, позволяющей сохранять влияние на бывших учеников. Начинающий водитель должен быть сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться к статусу ученика автошколы со всеми вытекающими последствиями в виде новой оплаты обучения и пересдачи экзаменов», — отмечается в документе.

При этом авторы инициативы считают необходимым ограничить начинающих водителей в скоростном режиме, в перевозке пассажиров, а также в движении в тёмное время суток и по автомагистралям.

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин сообщил RT, что ведомство изучает предложение Конгресса автошкол.

«Вопрос рассматривается», — сказал он.

В настоящее время граждане получают водительское удостоверение сроком на десять лет, после чего меняют его на новое при условии представления медицинской справки.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут ввести переэкзаменовку для водителей, срок действия удостоверений которых подошёл к концу.