СК возбудил дело по факту гибели пяти человек при пожаре в общежитии Омской области

СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних, в результате пожара, который произошёл в общежитии в посёлке Новоомский Омской области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — указывается в сообщении.

По имеющейся информации, возгорание произошло в одной из комнат общежития на четвёртом этаже. Причиной пожара, по предварительным данным, стало воспламенение электроплиты, на которой пострадавший в инциденте 23-летний молодой человек готовил еду.

«Около 5:30 (2:30 мск. — RT) соседи, почувствовав задымление, вынесли из комнаты пострадавшего 23-летнего молодого человека, и вызвали сотрудников МЧС. Во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли проживающие по соседству 36-летняя женщина, её 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также соседки — женщины в возрасте 44 и 23 лет», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что помимо молодого человека, ещё шесть человек обратились за медицинской помощью.

Ранее стало известно, что при пожаре в одном из общежитий Омской области погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

18 января URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.