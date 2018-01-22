СК возбудил дело после гибели пяти детей при пожаре в доме в Омске

В Омской области при пожаре погибли пятеро приёмных детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК.

«В селе Седельниково Омской области произошло возгорание двухэтажного деревянного частного дома, во время пожара погибли пятеро детей», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело за «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По предварительным данным, причиной обширного возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси.

Ранее СК начал проверку после гибели трёх человек при пожаре в центре Москвы.

Также URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.