СК возбудил дело после гибели пяти детей при пожаре в доме в Омске
«В селе Седельниково Омской области произошло возгорание двухэтажного деревянного частного дома, во время пожара погибли пятеро детей», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело за «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
По предварительным данным, причиной обширного возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси.
Ранее СК начал проверку после гибели трёх человек при пожаре в центре Москвы.
Также URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.