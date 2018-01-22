СК начал проверку после гибели трёх человек при пожаре в центре Москвы

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин и женщины при пожаре, случившемся в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

«При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Предварительная причина смерти трёх жителей столицы — отравление продуктами горения», — заявила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Отмечается, что начата доследственная проверка.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей погибших.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в центре Москвы пострадали несколько человек.

Также URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.