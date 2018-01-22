В результате пожара в жилом доме в центре Москвы пострадали несколько человек

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В результате пожара в жилом доме в Стрельбищенском переулке пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столичному региону.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире, располагающейся на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены пять человек, из них один ребёнок, и выведены 12 человек… к сожалению, имеются пострадавшие», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось и госпитализации трёх детей после того, как они спрыгнули с балкона четвёртого этажа во время пожара в жилом доме на востоке Москвы.

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