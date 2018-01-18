Источник сообщил об эвакуации 500 человек из московской школы
Около 500 человек были эвакуированы из школы №1100 на юго-западе Москвы из-за короткого замыкания в электрощитовой.
«Из-за короткого замыкания в электрощитке в школе №1100 на улице Академика Челомея эвакуировали почти 500 учеников и педагогов», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.
Он отметил, что горения не было. Пострадавших нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в одной из челябинских школ произошёл пожар.
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