Источник сообщил об эвакуации 500 человек из московской школы

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Около 500 человек были эвакуированы из школы №1100 на юго-западе Москвы из-за короткого замыкания в электрощитовой.

«Из-за короткого замыкания в электрощитке в школе №1100 на улице Академика Челомея эвакуировали почти 500 учеников и педагогов», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Он отметил, что горения не было. Пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в одной из челябинских школ произошёл пожар.

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