В Москве трое детей спрыгнули с четвёртого этажа во время пожара

Трое детей доставлены в больницу после того, как они спрыгнули с балкона четвёртого этажа во время пожара в жилом доме на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«До прибытия пожарных трое детей оказались отрезаны огнём от путей эвакуации. Жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвёртого этажа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое детей госпитализированы. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.

К настоящему времени пожар удалось ликвидировать, добавили в ведомстве. На площади 12 кв. м горели вещи и мебель в квартире по адресу Свободный проспект, дом 12.

9 января ФАН передавало, что житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену.