Житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену
Житель села Валуевка погиб, спасая семью из пожара, передаёт ФАН.
По имеющимся данным, возгорание произошло в частном доме из-за поломки печного оборудования.
Мужчина смог вытащить из горящего здания 15-летнего мальчика и 10-летних близнецов.
Пытаясь спасти жену, он получил острое отравление угарным газом и погиб. Женщина также скончалась.
Как заявили в СУ СК по Омской области, дети госпитализированы, угрозы их здоровью нет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров.
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