Житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену

Житель села Валуевка погиб, спасая семью из пожара, передаёт ФАН.

По имеющимся данным, возгорание произошло в частном доме из-за поломки печного оборудования.

Мужчина смог вытащить из горящего здания 15-летнего мальчика и 10-летних близнецов.

Пытаясь спасти жену, он получил острое отравление угарным газом и погиб. Женщина также скончалась.

Как заявили в СУ СК по Омской области, дети госпитализированы, угрозы их здоровью нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров.