Пожарные потушили возгорание на рынке «Садовод»

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В МЧС Москвы заявили, что пожарным удалось потушить пожар на столичном рынке «Садовод».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 00:05 пожар был локализован, а в 03:51 — ликвидирован. В тушении пожара принимали участие более 100 человек личного состава, 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что пожарные вместе со спасателями старались вынести как можно больше вещей из контейнеров на пути распространения огня на рынке «Садовод».

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Общество Происшествия
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