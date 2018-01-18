Пожарные потушили возгорание на рынке «Садовод»

В МЧС Москвы заявили, что пожарным удалось потушить пожар на столичном рынке «Садовод».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 00:05 пожар был локализован, а в 03:51 — ликвидирован. В тушении пожара принимали участие более 100 человек личного состава, 30 единиц техники», — говорится в сообщении.



Ранее СМИ сообщали, что пожарные вместе со спасателями старались вынести как можно больше вещей из контейнеров на пути распространения огня на рынке «Садовод».