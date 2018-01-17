На рынке «Садовод» в Москве произошёл пожар

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Павильон на площади около 200 кв. м загорелся на рынке «Садовод», расположенном на юго-востоке Москвы. Об этом заявил источник в экстренных службах столицы.

«Горит один из павильонов на рынке «Садовод» на улице Верхние Поля. Площадь пожара, по предварительной информации, составляет 200 кв. м», — цитирует его РИА Новости.

В ГУ МЧС по столице уточнили, что сообщение о возгорании поступило в дежурную смену в 21:17. На место пожара были направлены боевые расчёты. 

Ранее сообщалось, что в Москве трое детей спрыгнули с четвёртого этажа во время пожара.

В июле издание «Утро.ру» передавало, что в Оренбургской области при пожаре погибла многодетная семья.

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