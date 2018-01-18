Источник: пожарные спасают вещи и товары на горящем рынке «Садовод»

Пожарные вместе со спасателями стараются вынести как можно больше вещей из контейнеров на пути распространения огня на московском рынке «Садовод».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Спасатели выносят вещи и товары из контейнеров на пути распространения огня», — заявил собеседник.

Согласно данным агентства, площадь пожара на рынке увеличилась до 300 кв. м. Огнём объяты павильоны контейнерного типа с товарами народного потребления.

Спасателям удалось эвакуировать с территории рынка примерно 40 человек.

Ранее стало известно, что на рынке «Садовод» в Москве произошёл пожар.