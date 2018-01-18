В МЧС Москвы сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод»

В МЧС Москвы заявили, что пожарным удалось локализовать пожар на столичном рынке «Садовод».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Принятыми мерами в 00:05 пожар был локализован», —указывается в заявлении.

Согласно предварительным данным МЧС, возгорание произошло на первом этаже трёхэтажного металлического павильона. Площадь пожара составила около 300 кв. м.

Ранее СМИ сообщали, что пожарные вместе со спасателями стараются вынести как можно больше вещей из контейнеров на пути распространения огня на рынке «Садовод».