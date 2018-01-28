В результате ДТП в Москве погиб один человек

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В результате ДТП на юге столицы с участием автомобилей Mazda и Opel погиб один человек, двое получили травмы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ ГИБДД.

«В районе дома 61 по Каширскому шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей — Mazda и Opel. В результате аварии, по предварительным данным, погиб один человек и двое получили травмы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в районе Левобережный на севере Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. 

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