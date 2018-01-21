В центре Москвы при ДТП перевернулась инкассаторская машина

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Авария с участием легкового автомобиля и инкассаторской машины произошла в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«На Крымском валу столкнулись легковая и инкассаторская машины. В результате инкассаторская машина перевернулась. Никто не пострадал», — приводит сообщение РИА Новости.

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