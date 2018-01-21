Источник: в Мурманской области в ДТП с двумя автобусами погибли четыре человека

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Авария с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей произошла в Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Произошло столкновение двух автобусов и двух легковых автомобилей. Пострадали девять человек, четверо из них погибли», — сказал источник.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Петрозаводске.

В конце декабря Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.

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