Источник: шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Петрозаводске
Шесть человек были госпитализированы после аварии с участием двух автобусов, которая произошла в Петрозаводске.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
«Произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов ПАЗ. По предварительным данным, пострадали шесть человек», — заявил собеседник.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
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