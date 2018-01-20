Источник: шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Петрозаводске

Шесть человек были госпитализированы после аварии с участием двух автобусов, которая произошла в Петрозаводске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики. «Произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов ПАЗ. По предварительным данным, пострадали шесть человек», — заявил собеседник. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Ранее портал New Inform сообщал, что иномарка сбила ребёнка и коляску с новорождённым в Рязани.