Прощание с Людмилой Сенчиной состоится 28 января в Петербурге
Прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной состоится 28 января 2018 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского Театра музыкальной комедии, в котором служила артистка.
«Гражданская панихида состоится 28 января в 10:00 в большом зале Театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери», — говорится в тексте сообщения.
Как отметили в театре, похороны пройдут на Смоленском кладбище.
25 января стало известно, что народная артистка скончалась на 68 году жизни в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супругу Сенчиной.
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