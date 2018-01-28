Прощание с Людмилой Сенчиной состоится 28 января в Петербурге

Короткая ссылка
Прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной состоится 28 января 2018 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского Театра музыкальной комедии, в котором служила артистка.

«Гражданская панихида состоится 28 января в 10:00 в большом зале Театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери», — говорится в тексте сообщения.

Как отметили в театре, похороны пройдут на Смоленском кладбище.

25 января стало известно, что народная артистка скончалась на 68 году жизни в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супругу Сенчиной.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru