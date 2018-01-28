Прощание с Людмилой Сенчиной состоится 28 января в Петербурге

Прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной состоится 28 января 2018 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского Театра музыкальной комедии, в котором служила артистка.