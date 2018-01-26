Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при нападении на учеников в школе Бурятии

Девочка, попавшая в реанимацию после нападения на учеников в школе Улан-Удэ, начала самостоятельно дышать без аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря больницы скорой медицинской помощи Улан-Удэ.

«Главный врач Эрдем Раднаев сообщил, что девочка, находившаяся на аппарате искусственной вентиляции лёгких, со вчерашнего вечера дышит сама», — сказала пресс-секретарь больницы.

19 января в школе в Улан-Удэ подросток напал на учеников и преподавателя, пострадали семь человек. Подозреваемого в нападении суд арестовал на два месяца.