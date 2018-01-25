В Минпромторге рассказали о ценах на жизненно важные лекарства в 2018 году

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Министерство промышленности и торговли России рассказало, как изменятся цены на лекарства сегмента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в 2018 году.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, стоимость товаров из списка ЖНВЛП не повысится.

«Цены на препараты сегмента жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в 2017 году снизились на 1,8% и не вырастут в 2018 году», — отметили в министерстве.

При этом уточняется, что цена лекарственных средств, которые не входят в список ЖНВЛП, будет регулироваться спросом.

Ранее «Известия» со ссылкой на мнения экспертов, основанные на данных Минпромторга, писали, что производители увеличили отпускные цены на лекарства, выпущенные в 2017 году. Стоимость товаров для потребителей, как ожидается, увеличится на 7%.

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