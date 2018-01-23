В РААС отреагировали на идею обязать аптеки предлагать клиентам самые дешёвые лекарства

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Анна Лушникова
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева поделилась с RT мнением об инициативе ФАС обязать аптеки предлагать клиентам самые дешёвые лекарства.

«Сама идея понятна — информировать наших пациентов о наличии лекарственных препаратов низшего ценового сегмента. Она, конечно, хорошая. Но её организация представляется слабо. В каждой аптеке есть свой ассортимент лекарственных препаратов — как по наименованиям, так и в ценовом сегменте. Пациент заходит в одну аптеку, ему там называют один препарат, в другой аптеке — другой, и появляется несоответствие», — обрисовала ситуацию эксперт.

Она также отметила, что этот приказ идёт вразрез с действующими законодательными нормами по регулированию в сфере обращения лекарственных средств и их отпуска.

«Лекарственные препараты выписываются по действующей молекуле (международному непатентованному наименованию. — RT). Это исключает лоббирование тех или иных производителей и даёт пациенту право выбора. В аптеке он может подобрать себе необходимый препарат, исходя из своей платёжеспособности. То есть ему не навязывается самый дешёвый препарат, а даётся право выбора. Инициатива никаким образом не способна решать задачи конкуренции, к тому же норма по информированию о наличии всех препаратов в рамках одного действующего начала уже имеется», — подытожила Игнатьева.

Ранее правительство России утвердило предложенную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) «дорожную карту» по развитию конкуренции в сфере здравоохранения.

План мероприятий был опубликован на сайте кабмина 18 января. В числе предложений, содержащихся в проекте, — обязать аптеки предлагать клиентам самый дешёвый аналог необходимого ему лекарства.

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