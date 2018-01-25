Путин рассказал, что его заряжает

Президент России Владимир Путин на встрече в Казани с рабочими авиационного завода имени С.П. Горбунова рассказал, что его заряжает и помогает поддерживать бодрость духа.

«Общаюсь с такими людьми, как вы, с перспективными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких, как вы, как от батарейки», — приводит РИА Новости слова Путина.

Таким образом президент ответил на вопрос рабочего, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму, быть всегда энергичным и бодрым.

Путин отметил, что у него нет секретов для поддержания хорошей физической формы, но добавил, что активно занимается спортом.

Также сообщалось, что Путин пожелал новому поколению студентов не бояться ошибок.