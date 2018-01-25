Путин пожелал новому поколению студентов не бояться ошибок

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Российский лидер Владимир Путин на всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперёд!» призвал новое поколение студентов, которое может свободно создавать моду, искусство, музыку и технологии, не бояться ошибок.

«Вы люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чём, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии», — сказал президент.

Он посоветовал студентам не бояться ошибок и всегда искать возможность преодолеть их.

«И тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением. Я искренне вам этого желаю, успехов вам», — добавил Путин.

Ранее Путин выступил с предложением организовать в России молодёжный фестиваль авторской песни.

RT вёл прямую трансляцию.

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