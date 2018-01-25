Путин пожелал новому поколению студентов не бояться ошибок
«Вы люди, которые выросли в новое время. Поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чём, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии», — сказал президент.
Он посоветовал студентам не бояться ошибок и всегда искать возможность преодолеть их.
«И тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением. Я искренне вам этого желаю, успехов вам», — добавил Путин.
Ранее Путин выступил с предложением организовать в России молодёжный фестиваль авторской песни.
RT вёл прямую трансляцию.