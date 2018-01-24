Путин предложил организовать в России молодёжный фестиваль авторской песни

Российский лидер Владимир Путин выступил с предложением организовать в России молодёжный фестиваль авторской песни.

Об этом Путин сказал в ходе посещения Дома Высоцкого на Таганке.

«У нас в стране нет конкурса (для молодёжи. — RT), можно было бы его организовать и использовать ваши (музея. — RT) возможности... А я бы, со своей стороны, мог бы это отфинансировать с помощью гранта», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее сообщалось, что Путин в преддверии 80-летия со дня рождения поэта, актёра, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого побывал в его музее на Таганке.