Путин предложил организовать в России молодёжный фестиваль авторской песни

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Российский лидер Владимир Путин выступил с предложением организовать в России молодёжный фестиваль авторской песни.

Об этом Путин сказал в ходе посещения Дома Высоцкого на Таганке.

«У нас в стране нет конкурса (для молодёжи. — RT), можно было бы его организовать и использовать ваши (музея. — RT) возможности... А я бы, со своей стороны, мог бы это отфинансировать с помощью гранта», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее сообщалось, что Путин в преддверии 80-летия со дня рождения поэта, актёра, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого побывал в его музее на Таганке.

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