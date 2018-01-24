Путин посетил Музей Высоцкого на Таганке накануне юбилея поэта
Как передаёт Интерфакс, глава государства осмотрел экспозицию, посвящённую творчеству и жизни артиста, его кабинет, ознакомился с планами реставрации музея.
Кроме того, Путин побывал на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссёром которой выступил сын поэта Никита Высоцкий.
Дом Высоцкого на Таганке, основанный в 1992 году, находится на улице, которая теперь носит имя барда. Фонды музея насчитывают 52 799 единиц хранения.
Ранее Центробанк выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого.
НСН передавала, что Дом Высоцкого на Таганке закроют на ремонт.