Путин посетил Музей Высоцкого на Таганке накануне юбилея поэта

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Президент России Владимир Путин в преддверии 80-летия со дня рождения поэта, актёра, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого побывал в его музее на Таганке.

Как передаёт Интерфакс, глава государства осмотрел экспозицию, посвящённую творчеству и жизни артиста, его кабинет, ознакомился с планами реставрации музея.

Кроме того, Путин побывал на репетиции театральной постановки «Здравствуйте, Владимир Высоцкий!», режиссёром которой выступил сын поэта Никита Высоцкий.

Дом Высоцкого на Таганке, основанный в 1992 году, находится на улице, которая теперь носит имя барда. Фонды музея насчитывают 52 799 единиц хранения.

Ранее Центробанк выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого.

НСН передавала, что Дом Высоцкого на Таганке закроют на ремонт.

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