RT запустил флешмоб к юбилею Владимира Высоцкого
RT запустил флешмоб, приуроченный к 80-летию со дня рождения актёра и поэта Владимира Высоцкого.
В преддверии этой даты RT предложил известным людям вспомнить любимые стихотворения поэта.
Первым к акции присоединился актёр Сергей Безруков. Он прочёл стихотворение «Надо с кем-то рассорить кого-то...».
Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо записать видео со стихотворением Высоцкого и опубликовать его в соцсети с хештегом #Высоцкий80.
25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.
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