RT запустил флешмоб к юбилею Владимира Высоцкого

RT запустил флешмоб, приуроченный к 80-летию со дня рождения актёра и поэта Владимира Высоцкого.

В преддверии этой даты RT предложил известным людям вспомнить любимые стихотворения поэта.

Первым к акции присоединился актёр Сергей Безруков. Он прочёл стихотворение «Надо с кем-то рассорить кого-то...».

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо записать видео со стихотворением Высоцкого и опубликовать его в соцсети с хештегом #Высоцкий80.

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.