ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого
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На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображён Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа — годы жизни. На лицевой стороне расположено рельефное изображение российского герба.
Диаметр монеты — 60 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г (проба сплава 925). Тираж памятной монеты составит 1,5 тыс. штук, отметили в ЦБ.
В регуляторе указали, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России.
Ранее RT запустил флешмоб к юбилею Владимира Высоцкого.