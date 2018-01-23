ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого

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Банк России выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 25 рублей, посвящённую 80-летию со дня рождения поэта, актёра, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
ЦБ выпустил памятную монету к юбилею Высоцкого
  • © Пресс-служба Банка России

На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображён Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа — годы жизни. На лицевой стороне расположено рельефное изображение российского герба.

Диаметр монеты — 60 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г (проба сплава 925). Тираж памятной монеты составит 1,5 тыс. штук, отметили в ЦБ.

В регуляторе указали, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России.

Ранее RT запустил флешмоб к юбилею Владимира Высоцкого.

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